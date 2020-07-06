Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря

Новости Беларуси. Санитарные службы рекомендовали приостановить купание в двух зонах отдыха Минского моря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ограничения коснулись 8-го и 9-го пляжей Заславского водохранилища. Пробы воды в этих зонах отдыха не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Поэтому водные забавы детям и взрослым в этих местах отдыха лучше отложить. Тем не менее минчане, невзирая на ограничения, продолжают наслаждаться теплой погодой на берегу и в воде.

Водичка средняя, между холодной и горячей. То есть, в принципе, купание насчет температуры вполне возможно.

Просто выбраться из Минска, подышать свежим воздухом, увидеть лес, увидеть воду. Все, я счастлив.

О запрете мы не знали, но и не планировали плавать. Просто наслаждаемся красотой.