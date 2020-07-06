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Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря

06 июля 2020 17:02
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Новости Беларуси. Санитарные службы рекомендовали приостановить купание в двух зонах отдыха Минского моря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря-1

Ограничения коснулись 8-го и 9-го пляжей Заславского водохранилища. Пробы воды в этих зонах отдыха не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Поэтому водные забавы детям и взрослым в этих местах отдыха лучше отложить. Тем не менее минчане, невзирая на ограничения, продолжают наслаждаться теплой погодой на берегу и в воде.

Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря-4

Водичка средняя, между холодной и горячей. То есть, в принципе, купание насчет температуры вполне возможно.

Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря-7

Просто выбраться из Минска, подышать свежим воздухом, увидеть лес, увидеть воду. Все, я счастлив.

Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря-10

О запрете мы не знали, но и не планировали плавать. Просто наслаждаемся красотой.

Санслужбы рекомендовали не купаться на двух пляжах Минского моря-13

Отметим, сейчас горожане могут поплавать и позагорать на 21 пляже на пяти водоемах. Это водохранилища Заславское, Криница, Дрозды, Цнянское и Комсомольское озеро. Специалисты еженедельно контролируют там качество воды.

# Запрет на купание # общество # Фотофакт

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