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Открытие движения по ул. Московской: автобусы № 65, 73 и 163 изменят маршруты

06 июля 2020 17:28
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Новости Беларуси. Автобусы под номерами 65, 73 и 163 будут курсировать как и прежде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открытие движения по ул. Московской: автобусы № 65, 73 и 163 изменят маршруты-1

Изменения связаны с открытием движения на улице Московской на участке от переулка Добромысленского до Клары Цеткин. В частности 65-й автобус поедет по улице Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Володарского, Немиге, Московской и Воронянского.

Открытие движения по ул. Московской: автобусы № 65, 73 и 163 изменят маршруты-4

73-й и 163-й автобусы со стороны проспекта Победителей в направлении Чкалова будут курсировать по улицам Немига, Мясникова, Московской и Чкалова и далее по своим маршрутам.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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