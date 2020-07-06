Открытие движения по ул. Московской: автобусы № 65, 73 и 163 изменят маршруты

Новости Беларуси. Автобусы под номерами 65, 73 и 163 будут курсировать как и прежде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения связаны с открытием движения на улице Московской на участке от переулка Добромысленского до Клары Цеткин. В частности 65-й автобус поедет по улице Городской Вал, проспекту Независимости, улицам Володарского, Немиге, Московской и Воронянского.