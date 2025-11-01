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Путепровод между ул. Московской и пр. Независимости в Минске открыли досрочно

01 ноября 2025 10:34
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Минск получил новогодний подарок на два месяца раньше срока. После масштабной реконструкции открыто движение по путепроводу между улицей Московской и проспектом Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путепровод между ул. Московской и пр. Независимости в Минске открыли досрочно-2

Закрытие путепровода было вынужденным. До этого он прослужил 60 лет. Теперь здесь полностью заменили несущие конструкции, укрепили опоры и модернизировали покрытие. Перед открытием мост прошел жесткие испытания – 9 груженых МАЗов, каждый весом около 300 тонн проверяли его на прочность. Протяженность путепровода – 320 метров, а пропускная способность – 3 тысячи автомобилей в час.

С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской.

Путепровод между ул. Московской и пр. Независимости в Минске открыли досрочно-4

Это разгрузит город, будет намного проще. Потому что вокруг всегда в эти дни бывают пробки и никуда не проехать. Ни по Немиге, ни по Свердлова. Сейчас будет эта прямая дорога и будем намного легче ездить.

Путепровод между ул. Московской и пр. Независимости в Минске открыли досрочно-6

Жизнь облегчит многим водителям и будет намного проще.

До конца десятилетия в столице планируют обновить все путепроводы. Как показал этот проект, минские строители умеют Не только выполнять планы, но и опережать график.

# Дороги # Ремонт

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