Путепровод между ул. Московской и пр. Независимости в Минске открыли досрочно

Минск получил новогодний подарок на два месяца раньше срока. После масштабной реконструкции открыто движение по путепроводу между улицей Московской и проспектом Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрытие путепровода было вынужденным. До этого он прослужил 60 лет. Теперь здесь полностью заменили несущие конструкции, укрепили опоры и модернизировали покрытие. Перед открытием мост прошел жесткие испытания – 9 груженых МАЗов, каждый весом около 300 тонн проверяли его на прочность. Протяженность путепровода – 320 метров, а пропускная способность – 3 тысячи автомобилей в час. С 1 ноября открывается движение на путепроводе между пр. Независимости и ул. Московской.

Это разгрузит город, будет намного проще. Потому что вокруг всегда в эти дни бывают пробки и никуда не проехать. Ни по Немиге, ни по Свердлова. Сейчас будет эта прямая дорога и будем намного легче ездить.