Крупнейший в мире археологический музей готов принять первых посетителей

Событие, которого почитатели древности ждали 20 лет. Именно столько времени заняло строительство крупнейшего в мире археологического музея. Его открытие состоится 1 ноября в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположенный у подножия легендарных пирамид объект имеет гигантские масштабы: площадь музея – 470 тысяч квадратных метров – это как 60 футбольных полей! Здесь представлено более 50 тысяч экспонатов, включая настоящие сокровища: 83-тонный колосс Рамзеса Второго (возрастом – 3 тысячи 200 лет) и солнечную лодку фараона Хеопса – того самого, который 4,5 тысячи лет назад построил Великую пирамиду.