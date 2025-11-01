Гражданские инициативы в Год благоустройства. Анонс ток-шоу «Большой город»

Гражданские инициативы в Год благоустройства способствуют формированию ответственного отношения к общему дому, призваны повысить качество жизни и сделать пространство вокруг более комфортным для отдыха, работы и досуга. О том, как налажено взаимодействие государства и общества в этих вопросах, обсудят гости ток-шоу «Большой город». Смотрите 2 ноября в 10:00.

2025 стал особенным годом для всех, кто хочет сделать свой город чище и красивее. Насколько активны столичные жители? Год благоустройства показал, что в Минске нет неравнодушных граждан.

Подъезд с иголочки. Как жители минских домов заботятся об общем пространстве? Каждый 6-й подъезд на сегодня во Фрунзенском районе текущий ремонт подъезда жители делают сами.