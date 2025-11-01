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Гражданские инициативы в Год благоустройства. Анонс ток-шоу «Большой город»

01 ноября 2025 08:28
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Гражданские инициативы в Год благоустройства способствуют формированию ответственного отношения к общему дому, призваны повысить качество жизни и сделать пространство вокруг более комфортным для отдыха, работы и досуга.

О том, как налажено взаимодействие государства и общества в этих вопросах, обсудят гости ток-шоу «Большой город». Смотрите 2 ноября в 10:00.

Гражданские инициативы в Год благоустройства. Анонс ток-шоу «Большой город»-2

2025 стал особенным годом для всех, кто хочет сделать свой город чище и красивее. Насколько активны столичные жители?

Год благоустройства показал, что в Минске нет неравнодушных граждан.

Гражданские инициативы в Год благоустройства. Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Подъезд с иголочки. Как жители минских домов заботятся об общем пространстве?

Каждый 6-й подъезд на сегодня во Фрунзенском районе текущий ремонт подъезда жители делают сами.

Гражданские инициативы в Год благоустройства. Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Республиканский субботник прошел, но забота о чистоте улиц продолжается.

Марафон чистоты у нас продолжается. Каждую субботу в каждом районе проходят субботники.

Благополучие страны зависит от желания каждого гражданина сделать свой вклад в общее развитие. Если у вас есть идеи, как сделать любимый город лучше, мы поможем построить маршрут к их реализации.

«Большой город» на СТВ. Воскресенье, 10:00.

# Год благоустройства

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