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Путь длиной – 250 км! Рассказываем, каким будет V Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск»

03 августа 2026 08:35
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V Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск» состоится уже скоро. Его участники начнут свой путь в канун праздника Преображения Господня от Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря и пройдут с молитвой путь к Свято-Духову кафедральному собору Минска, где 26 августа встретят праздник обретения Минской иконы Пресвятой Богородицы. Присоединиться к крестному ходу можно будет на любом из отрезков пути длиной в 250 километров. О том, что необходимо взять с собой крестоходцу, об организации молитвенного шествия и о том, что обретает человек на этом пути, мы поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» – Сергей Мелешко, представитель оргкомитета Всебелорусского крестного хода.

Путь длиной – 250 км! Рассказываем, каким будет V Всебелорусский крестный ход «Жировичи – Минск»-2

Сергей Мелешко, представитель оргкомитета Всебелорусского крестного хода:
В 2026 году наш Всебелорусский крестный ход проходит уже в пятый раз. Если вернуться в историю, то разговоры о каком-то большом крестном ходе, который бы прошел у нас по белорусской земле, велись уже давно в среде крестоходцев. В 2021 году, как сейчас помню, мы вернулись с очередного Почаевского крестного хода, тогда пришла мысль, что вот это время пришло. Мы составили маршрут очень быстро, буквально за день, за два сформировалась вся концепция этого крестного хода. 

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# Церковь # Православные в Беларуси

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