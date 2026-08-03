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Как влиться в новый коллектив? Советы от психолога

03 августа 2026 08:15
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Как влиться в новый коллектив? Советы от психолога -1

Виктория Протас, психолог:
Вы попали в новый коллектив. Наконец-то сбылась ваша мечта. Но есть страх, что коллектив не примет меня. Очень часто по запросу обращаются мои клиенты. Что же поможет вам максимально влиться в новый коллектив? 

Первое – изучите команду. Как все устроено? Кто за что отвечает? Второе – познакомьтесь со всеми. Коммуникация – наше все. Общайтесь, не бойтесь, проявляйтесь. Узнайте, какие в команде есть определенные процессы, в которых вы можете поучаствовать уже сейчас.

Подробности в видео

# Психология

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