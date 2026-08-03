Как влиться в новый коллектив? Советы от психолога

Виктория Протас, психолог:

Вы попали в новый коллектив. Наконец-то сбылась ваша мечта. Но есть страх, что коллектив не примет меня. Очень часто по запросу обращаются мои клиенты. Что же поможет вам максимально влиться в новый коллектив?

Первое – изучите команду. Как все устроено? Кто за что отвечает? Второе – познакомьтесь со всеми. Коммуникация – наше все. Общайтесь, не бойтесь, проявляйтесь. Узнайте, какие в команде есть определенные процессы, в которых вы можете поучаствовать уже сейчас.