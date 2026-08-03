Погода действительно дарит нам отличный шанс расслабиться, но главное, чтобы это не обернулось бедой. С начала купального сезона в Беларуси утонуло более 130 человек. Среди них есть и дети. Основные причины трагедий – купание в необорудованных местах, нахождение в воде в нетрезвом виде и потеря контроля над детьми.

Дикие пляжи опасны течениями, резкими обрывами дна и подводными препятствиями – корягами, стеклом, арматурой. Растет риск из‑за сапбордов: отдыхающие нередко используют их без жилетов и страховочного троса. В этом сезоне спасатели помогли семи любителям сапбординга. Один человек погиб.

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Перед тем как отправиться кататься на сапборде, обязательно проверьте погоду, чтобы не было грозы, дождя или ветра. Выбирайте места, там где нет судового хода, причалов, мостов, водоворотов или же течения. Обязательно надевайте спасательный жилет по размеру и застегивайте его. Многие считают, что спасательный жилет не нужен, потому что они умеют плавать, но при падении в воду или же ударе о доску координация теряется за секунды и в этом случае жилет спасает.

Особую угрозу представляют прыжки с тарзанок, мостов и обрывов: ныряние в незнакомом месте может привести к перелому шейных позвонков и инвалидности.