Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта

В Музее народной архитектуры и быта прошел праздник «Жниво». Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа включала интерактивную лекцию о жатве, народном календаре и значении первого и последнего снопов. Большой интерес вызвали мастер‑класс по традиционным танцам и народным играм – взрослые и дети водили хороводы, повторяя обычаи предков.

Светлана Соболева:

Эмоции непередаваемые, потому что танец быстрый, энергичный и, соответственно, очень веселый и интересный. Также гостей научили делать травяную куклу‑оберег – в белорусской культуре она символизировала связь человека с природой.

Вероника Шанович:

Делали из травы. Нет, было несложно, потому что очень понятно объясняли нам организаторы. Очень понравилось. Было интересно прикоснуться к истории.