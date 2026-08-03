Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта

В Музее народной архитектуры и быта прошел праздник «Жниво». Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Музее народной архитектуры и быта прошел праздник «Жниво». Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа включала интерактивную лекцию о жатве, народном календаре и значении первого и последнего снопов. Большой интерес вызвали мастер‑класс по традиционным танцам и народным играм – взрослые и дети водили хороводы, повторяя обычаи предков.
Светлана Соболева:
Эмоции непередаваемые, потому что танец быстрый, энергичный и, соответственно, очень веселый и интересный.
Также гостей научили делать травяную куклу‑оберег – в белорусской культуре она символизировала связь человека с природой.
Вероника Шанович:
Делали из травы. Нет, было несложно, потому что очень понятно объясняли нам организаторы. Очень понравилось. Было интересно прикоснуться к истории.
Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Если кто стремится понять культуру Беларуси, традиционную, именно сельскую, понять белорусов, то нужно и даже обязаны участвовать в таких подобных праздниках, потому что мы не просто совершаем набор каких-то действий, мы по сути погружаем людей.
Аутентичную атмосферу создали деревянные постройки музея, привезенные из разных регионов Беларуси.