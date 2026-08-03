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Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта

03 августа 2026 08:27
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В Музее народной архитектуры и быта прошел праздник «Жниво». Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта-2

Программа включала интерактивную лекцию о жатве, народном календаре и значении первого и последнего снопов. Большой интерес вызвали мастер‑класс по традиционным танцам и народным играм – взрослые и дети водили хороводы, повторяя обычаи предков.

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта-4

Светлана Соболева:
Эмоции непередаваемые, потому что танец быстрый, энергичный и, соответственно, очень веселый и интересный.

Также гостей научили делать травяную куклу‑оберег – в белорусской культуре она символизировала связь человека с природой.

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта-6

Вероника Шанович:
Делали из травы. Нет, было несложно, потому что очень понятно объясняли нам организаторы. Очень понравилось. Было интересно прикоснуться к истории. 

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта-8

Сергей Ермолович, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Если кто стремится понять культуру Беларуси, традиционную, именно сельскую, понять белорусов, то нужно и даже обязаны участвовать в таких подобных праздниках, потому что мы не просто совершаем набор каких-то действий, мы по сути погружаем людей.

Аутентичную атмосферу создали деревянные постройки музея, привезенные из разных регионов Беларуси.

# Традиции Беларуси # Культурные традиции # Белорусские традиции

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