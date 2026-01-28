Белорусские игроки провели очередные матчи в НХЛ – результаты

В национальной хоккейной лиге ночью с 27 на 28 января играли трое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Никита Толопило стал в рамку «Ванкувера» на 6-й минуте противостояния с «Сан-Хосе». «Кэнакс» уступили «Шаркс» 2:5. Наш исполнитель сделал 25 сейвов, но пропустил 2 шайбы. Процент отраженных бросков составил 92, 6. Нынешняя дуэль стала седьмой в главной хоккейной лиге планеты.

«Чикаго» проиграло «Миннесоте» в серии буллитов 3:4. Причем «черные ястребы» лидировали 3:0. Наш защитник Артем Левшунов находился на льду более 20 минут, исполнил 2 броска, трижды хитанул соперника и закончил противостояние с показателем полезности «-1». В 51-й дуэли у белоруса 21 балл.

Продолжает лихорадить «Вашингтон». «Столичники» были разгромлены «Сиэтлом» 1:5. Алексей Протас получил айстайм в 17 минут, единожды угрожал неприятельским воротам и заработал «-2» в графу полезности. В текущем розыгрыше на счету форварда 18 голов и 16 ассистов.