В Великобритании бушует мощный шторм «Чандра»

Около 50 тысяч человек остались без электричества, возникли серьезные перебои в работе транспорта. Великобритания оказалась во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушился мощный шторм, который принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого достигала 130 километров в час.