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В Великобритании бушует мощный шторм «Чандра»

28 января 2026 11:24
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Около 50 тысяч человек остались без электричества, возникли серьезные перебои в работе транспорта. Великобритания оказалась во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушился мощный шторм, который принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого достигала 130 километров в час. 

В Великобритании бушует мощный шторм «Чандра»-2

В некоторых районах выпала двойная норма месячных осадков. Ливни вызвали масштабный разлив рек и внезапные наводнения. Отменены сотни авиарейсов, временно прекращены занятия в школах. В западной части Великобритании объявлен режим ЧС. Ситуация осложняется тем, что синоптики предупредили о резком понижении температуры, из-за чего дороги и улицы могут покрыться льдом. Экстренные службы призвали водителей отказаться от поездок. 

Ущерб от снежного шторма в США может превысить 110 млрд долларов.

# Природные катаклизмы # Погода # Новости Великобритании

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