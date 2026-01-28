В Великобритании бушует мощный шторм «Чандра»

Около 50 тысяч человек остались без электричества, возникли серьезные перебои в работе транспорта. Великобритания оказалась во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На страну обрушился мощный шторм, который принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скорость которого достигала 130 километров в час.
В некоторых районах выпала двойная норма месячных осадков. Ливни вызвали масштабный разлив рек и внезапные наводнения. Отменены сотни авиарейсов, временно прекращены занятия в школах. В западной части Великобритании объявлен режим ЧС. Ситуация осложняется тем, что синоптики предупредили о резком понижении температуры, из-за чего дороги и улицы могут покрыться льдом. Экстренные службы призвали водителей отказаться от поездок.
Ущерб от снежного шторма в США может превысить 110 млрд долларов.