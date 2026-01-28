Вольфович: в ходе проверки видим стремление личного состава показать наивысший результат

Поэтому детальный анализ в целом проверкой будет произведен. Недостатки есть, не может такое быть. Это люди, это не роботы, это соответствующая техника, поэтому недостатки есть, они устраняются. Самое главное, что мы видим в ходе проверки желание и стремление личного состава показать наивысший результат.

Как отметил госсекретарь Совета безопасности, именно Президенту мы обязаны созданием наших Вооруженных Сил. Больше 30 лет назад было принято решение о численности войск. В условиях мирного времени наша армия насчитывает порядка 75 тысяч человек. Одно из главных условий, как отметил Александр Вольфович, – военнослужащие должны быть профессиональными, подготовленными и патриотически настроенными.

Погоны должны надевать ради защиты национальных интересов своей страны, а не контрактники и наемники, что, например, наблюдается в Польше. Армия сопредельного государства большая – порядка 200 тысяч человек, но укомплектована наемниками. Беларусь же делает ставку на качество подготовки и вооружения. К тому же, о чем было сказано неоднократно на самом высоком уровне, ориентированы Вооруженные Силы именно на оборону нашей территории. Потому в ходе проверки отрабатывается стратегия сдерживания.