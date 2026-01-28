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Вольфович: в ходе проверки видим стремление личного состава показать наивысший результат

28 января 2026 10:49
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Президент Беларуси держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности здесь.

Вольфович: в ходе проверки видим стремление личного состава показать наивысший результат-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Анализ показал: командиры перестали бояться получать распоряжение. Уверенно берут распоряжение, читают задачу, которая поставлена, определена Главнокомандующим и выполняют.

Поэтому детальный анализ в целом проверкой будет произведен. Недостатки есть, не может такое быть. Это люди, это не роботы, это соответствующая техника, поэтому недостатки есть, они устраняются. Самое главное, что мы видим в ходе проверки желание и стремление личного состава показать наивысший результат. 

Вольфович: в ходе проверки видим стремление личного состава показать наивысший результат-4

Как отметил госсекретарь Совета безопасности, именно Президенту мы обязаны созданием наших Вооруженных Сил. Больше 30 лет назад было принято решение о численности войск. В условиях мирного времени наша армия насчитывает порядка 75 тысяч человек. Одно из главных условий, как отметил Александр Вольфович, – военнослужащие должны быть профессиональными, подготовленными и патриотически настроенными. 

Погоны должны надевать ради защиты национальных интересов своей страны, а не контрактники и наемники, что, например, наблюдается в Польше. Армия сопредельного государства большая – порядка 200 тысяч человек, но укомплектована наемниками. Беларусь же делает ставку на качество подготовки и вооружения. К тому же, о чем было сказано неоднократно на самом высоком уровне, ориентированы Вооруженные Силы именно на оборону нашей территории. Потому в ходе проверки отрабатывается стратегия сдерживания. 

Президента интересует, какие условия созданы для военных на проверке в непогоду – Вольфович.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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