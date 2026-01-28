Жёсткие стычки с полицией, 5 пострадавших – во Франции бушуют протесты против аграрной политики ЕС

Аграрная политика ЕС продолжает вызывать волну возмущения европейских фермеров. Так, во Франции тысячи человек вышли на улицы Тулузы в знак протеста против торгового соглашения со странами Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако мирное шествие быстро переросло в ожесточённые стычки с полицией.

Мэрия запретила фермерам въезжать в город на тракторах, однако разрешила провести марш. Несмотря на согласованную акцию, путь демонстрантам преградили усиленные наряды полицейского спецназа. Пытаясь прорваться через оцепление, протестующие стали бросать в правоохранителей камни и бутылки, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.