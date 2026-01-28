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Жёсткие стычки с полицией, 5 пострадавших – во Франции бушуют протесты против аграрной политики ЕС

28 января 2026 11:18
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Аграрная политика ЕС продолжает вызывать волну возмущения европейских фермеров. Так, во Франции тысячи человек вышли на улицы Тулузы в знак протеста против торгового соглашения со странами Южной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако мирное шествие быстро переросло в ожесточённые стычки с полицией.

Жёсткие стычки с полицией, 5 пострадавших – во Франции бушуют протесты против аграрной политики ЕС-2

Мэрия запретила фермерам въезжать в город на тракторах, однако разрешила провести марш. Несмотря на согласованную акцию, путь демонстрантам преградили усиленные наряды полицейского спецназа. Пытаясь прорваться через оцепление, протестующие стали бросать в правоохранителей камни и бутылки, те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ.

Жёсткие стычки с полицией, 5 пострадавших – во Франции бушуют протесты против аграрной политики ЕС-4

Местами противостояние перерастало в рукопашный бой. По данным профсоюзов, в ходе столкновений пострадали как минимум пять человек. Около 10 демонстрантов были задержаны.

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# Акции протеста # Новости Франции # Международная политика

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