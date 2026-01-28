«Про нас не забывают» – как расчищают улицы после циклона в самых отдалённых деревнях Беларуси

Более 370 единиц техники и около тысячи человек. Витебская область дает мощный отпор циклону «Леони». Снегопад накрыл регион в ночь с 27 на 28 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К расчистке дорог приступили немедленно.

Деревня Обухово – крайняя точка Витебского района. Здесь всего полтора десятка жителей, но сельские улицы расчищены не хуже городских проспектов. Специализированные службы здесь работают по заявкам. Старейшина деревни передает информацию, что нужна помощь председателю сельсовета. Дальше оперативно выстраивается маршрут движения снегоуборочной техники.

Владимир Барашенко, старейшина деревни Обухово:

Раз – и трактор пришел один, от ДРСУ, проехался. От сельсовета приехал, тоже проехал. Большое спасибо. Про нас не забывают – маленькую деревушку, где не так много людей.

Елена Якимович, председатель Вороновского сельского исполкома Витебского района:

Завтра, например, четверг – у нас автолавки в дальних деревнях населенного пункта –Пушкари, Обухово, Остряне, Поддубье, другие населенные пункты. И сегодня в первую очередь техника идет расчищать эти дальние населенные пункты. ДРСУ подъезды расчищает, центральные улицы. Установка такая: доехать до каждого дома, до самого последнего.