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Президента интересует, какие условия созданы для военных на проверке в непогоду – Вольфович

28 января 2026 10:47
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Президент Беларуси держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности здесь.

Президента интересует, какие условия созданы для военных на проверке в непогоду – Вольфович-2

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Видите, какие тяжелые погодные условия, в которых бригада сдает контрольные занятия, подвержена проверке. Президента интересует, как в мороз, как в такую непогоду личный состав одет, обут, накормлен, подготовлены ли места размещения обогрева на полигонах. Волнует также Президента и морально-психологическое состояние личного состава, насколько личный состав (офицеры, солдаты) готовы к решению задач в соответствии с предназначением. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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