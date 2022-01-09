Пустовой: «Страну не отдали на поругание, а людям не дали превратиться в мародёров и преступников»

О причинах, целях и параллелях госпереворота рассуждает наш политический обозреватель Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новости Беларуси. Эксперты сходятся во мнении: в Казахстане используется та самая пресловутая технология управляемого хаоса. Все те же шарповские методички и приемы, которые США используют в геополитических целях. Кстати, волнения в Казахстане совпали с подготовкой саммитов Россия – США – НАТО. Случайность?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Нет, я не понял: где архитектурная композиция защитникам белорусского суверенитета? Победителям мятежа, цветной революции, блицкрига – называйте, как хотите. Военной атаки на страну. Но мы выстояли. Все мы выстояли. И даже те, кто был по обратную сторону рубежа. Вы тоже победили по крайней мере себя. Прозрели, разобрались. Научились критически мыслить. Белорусы одним словом. Не все, конечно. Некоторые так и остались космополитами. Но это ваш выбор.

У каждого свои мнение, надежды и разочарования. Но страну не отдали на поругание, а людям с неверагодным светапоглядам не дали превратиться в мародеров и преступников. Да-да, вы скажете – мы, белорусы, другие. Про Украину тоже говорили – это другое.