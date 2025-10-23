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Переговоры лидеров России и США в Будапеште не состоятся

23 октября 2025 05:59
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не состоится. Заявления лидера США во время переговоров с Генсеком НАТО передают мировые СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры лидеров России и США в Будапеште не состоятся-2

По словам главы Белого дома, встреча с его российским коллегой состоится «в будущем». Кроме этого, Дональд Трамп заверил, что поставлять «Томагавки» Украине США не будут. Он также сказал: сторонам конфликта необходимо зафиксировать нынешние позиции на фронте и прекратить боевые действия. 

Отметим, перед разговором Трампа и Рютте американский Минфин объявил о новом пакете санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Под ограничения также попадут их дочерние компании. На этом фоне стоимость нефти сорта Brent выросла более чем на 4 %. 

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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