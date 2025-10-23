Варшава продолжает готовиться к войне. Министр национальной обороны Польши подтвердил, что теперь и заболоченные территории станут частью оборонительной системы «Восточный щит», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта программа предусматривает создание на протяжении 800 километров вдоль границы с Беларусью и Россией, системы укреплений стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Ранее восстановление болот рассматривалось как решение экологических проблем. Однако теперь они должны стать природной ловушкой для военной техники, затрудняя передвижение воображаемого противника.