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Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России

23 октября 2025 06:08
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Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России. Они вступают в силу сегодня, 23 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России-2

Новый набор ограничений включает запрет на импорт сжиженного природного газа, внесение в черный список танкеров так называемого «теневого флота», услуги которого позволяют России экспортировать нефть и нефтепродукты в обход западных ограничений, и ограничения на поездки российских дипломатов в Европу.

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# Европейский союз # Россия # Санкции

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