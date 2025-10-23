Послы ЕС согласовали очередной пакет санкций против России. Они вступают в силу сегодня, 23 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый набор ограничений включает запрет на импорт сжиженного природного газа, внесение в черный список танкеров так называемого «теневого флота», услуги которого позволяют России экспортировать нефть и нефтепродукты в обход западных ограничений, и ограничения на поездки российских дипломатов в Европу.