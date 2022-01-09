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«Будут сидеть на голом окладе». Поговорили с политическим экспертом о ситуации с полицией в Украине

09 января 2022 18:15
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«Возникает много конфликтов, где полицейские делаются крайними и заложниками, используются в политической борьбе, при этом нужно помнить, что зарплата полицейского на самом деле достаточно низкая». Что сейчас происходит в Украине? Об этом рассказал Михаил Чаплыга, политический эксперт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Илона Волынец, СТВ:  
Как вы можете объяснить происходящее?  

«Будут сидеть на голом окладе». Поговорили с политическим экспертом о ситуации с полицией в Украине-1

Михаил Чаплыга, политический эксперт (Украина):  
К сожалению, под видом децентрализации у нас произошла феодализация страны, появились свои криминальные или полукриминальные феодалы. Очень непросто в этой ситуации полиции решать поставленные задачи. Возникает много конфликтов, где полицейские делаются крайними и заложниками, используются в политической борьбе, при этом нужно помнить, что зарплата полицейского на самом деле достаточно низкая. А если еще есть конфликт в руководстве, то означает, что они просто не получат премий и надбавок, будут сидеть на голом окладе, который не позволяет прокормить даже одного взрослого. Я уже молчу, если есть у них жена и дети, невозможно прокормить семью. Да, многие полицейские хотят увольняться, это не только там, но и во многих других городах. Это правда. По причине того, что нет социальной защиты.  

# Международная политика # общество # Илона Волынец # Михаил Чаплыга # Фотофакт

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