«Будут сидеть на голом окладе». Поговорили с политическим экспертом о ситуации с полицией в Украине

Михаил Чаплыга, политический эксперт (Украина):

К сожалению, под видом децентрализации у нас произошла феодализация страны, появились свои криминальные или полукриминальные феодалы. Очень непросто в этой ситуации полиции решать поставленные задачи. Возникает много конфликтов, где полицейские делаются крайними и заложниками, используются в политической борьбе, при этом нужно помнить, что зарплата полицейского на самом деле достаточно низкая. А если еще есть конфликт в руководстве, то означает, что они просто не получат премий и надбавок, будут сидеть на голом окладе, который не позволяет прокормить даже одного взрослого. Я уже молчу, если есть у них жена и дети, невозможно прокормить семью. Да, многие полицейские хотят увольняться, это не только там, но и во многих других городах. Это правда. По причине того, что нет социальной защиты.