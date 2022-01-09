Щёкин о протестах в Казахстане: «Экономическая элита получала образование в Лондоне»

О причинах, целях и параллелях госпереворота рассуждает наш политический обозреватель Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новости Беларуси. Эксперты сходятся во мнении: в Казахстане используется та самая пресловутая технология управляемого хаоса. Все те же шарповские методички и приемы, которые США используют в геополитических целях. Кстати, волнения в Казахстане совпали с подготовкой саммитов Россия – США – НАТО. Случайность?

Николай Щекин, политолог:

Для нас всех это та картинка, с которой бы мы столкнулись в случае, если бы мы не смогли преодолеть, скажем так, подобный напор, который у нас был в 2020 году в августе. То есть нам всем назидания, что могло бы быть у нас.

Мы должны понимать еще одну особенность: там есть две элиты. Одна политическая – это управленческая, а вторая – экономическая элита, которая получала образование в Лондоне. Вот оно и привело к этим последствиям.