Здесь все её называют мамой. Как в Богушевске помогают людям с особенностями развития?

Новости Беларуси. Их называют еще бойцами невидимого фронта. Это они заботятся о сиротах, приносят продукты и помогают по хозяйству пенсионерам, ухаживают за инвалидами и тяжелобольными. А иногда просто разговаривают по душам с одинокими стариками, для которых уже и нет никого роднее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О людях с большим сердцем – репортаж Виктора Пралича.

Территориальный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Витебска. Минимум раз в месяц волонтеры Красного Креста, преподаватели медуниверситета, социальные работники и те, кто ухаживает за маломобильными родными, собираются здесь. Ручки, блокноты и огромное желание облегчить жизнь тем, кто попал в трудную ситуацию или, проще говоря, стал инвалидом. Специалисты научат необходимому уходу за – иногда – беспомощным человеком.

Алла Валуй, старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации и физической культуры Витебского государственного медицинского университета:

Мы выезжаем на дом, мы консультируем там пациентов, мы обучаем родственников, как вести себя с такими людьми, потому что родственники, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, не знают, как общаться с такими людьми, и мы обучаем.

Светлана не пропускает ни одного обучающего семинара. Полученные навыки – это качественная помощь ее отцу. Он инвалид первой группы – перенес инсульт. Во время одного из визитов домой соцслужбы ее сотрудники предложили Светлане посещать такие занятия. Пошла не раздумывая.

Светлана Курс, жительница Витебска:

Нас обучали, как правильно провести человека, как правильно поднять его, поменять подгузник, чтобы человеку не сделать больно, допустим. Знать азы какие-то, чтобы все получилось. И по психологической части тоже. Человек-инвалид, сами понимаете, надо с ним уметь общаться.

А это уже Богушевск. Отделение социальной передышки дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития. Услуга новая. Сюда своих чад привозят родные со всей области, чтобы решить какие-то семейно-бытовые вопросы, восстановить силы. Пока их дети побудут под наблюдением квалифицированных специалистов. Социальная передышка включает в себя развивающие программы, медицинские процедуры. И конечно, заботу и любовь тех, кто находится рядом с ними.

Татьяна Парадеева, воспитатель Богушевского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития:

От детей чувствуешь такую энергию, потому что они нас ждут. Даже работая в школе: там пришли ребята и ушли домой. А здесь они нас ждут и надеются, что мы не заболеем, в отпуска не пойдем, на выходные не пойдем. А будем с ними всегда рядом. Они же в нас верят. Мы им нужны, и они нам нужны. Для чего? Для того, чтобы мы оставались людьми.

Отделение рассчитано на 15 человек. Здесь есть все комфортные бытовые условия. Только за 6 месяцев работы услугой социальной передышки воспользовались 19 пациентов от 4 до 18 лет. Здесь с каждым работают индивидуально, ведь детей привозят сюда с разными диагнозами. Вообще, Богушевский интернат стал родным домом для более чем 200 человек. 89 из них с тяжелыми нарушениями в развитии. В этой «маленькой стране» живут своей большой жизнью. Для социальной и трудовой реабилитации действуют различные мастерские, и они никогда не пустуют. Развивают и творческие способности ребят. Богушевский дом-интернат был одним из первых, кто ввел услугу сопровождаемого проживания. Многие сейчас работают по их опыту.

Ирина Миронова, воспитатель Богушевского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития:

Зачастую наши воспитанники пришли к нам прямо из детских домов, из школ вспомогательных, фактически, которые никогда не жили дома. У многих ребят сложность в социализации состояла в том, что они, например, не знали, откуда блюда на столе появляются. Как сходить в магазин, как можно работать и зарабатывать деньги. Сегодня во всех стационарных учреждениях такого типа оказывается такая услуга. И очень много людей, получающих эту услугу, выходят за пределы дома-интерната. Очень важный вопрос, что люди с инвалидностью должны жить, как все.

Елена Лауткина – директор Богушевского дома-интерната не упускает свободную минуту от руководящих дел, чтобы поговорить со своими воспитанниками. Хотя здесь все ее называют мамой. В этой профессии она уже 30 лет. Большого сердца и широкой души хватает на всех. А как по-другому в этой человечной профессии, которая стала образом жизни?