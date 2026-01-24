Ратушу XVIII века открыли после реконструкции в Чечерске

После реконструкции в Чечерске открылась городская ратуша XVIII века. Туристический объект важен не только для райцентра, но и для всего региона. Он носит статус объекта историко-культурного наследия первой категории и входит в маршрут «Золотое кольцо Гомельщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный памятник классицизма с элементами готики. Здание ратуши со стрельчатыми арками и пятью башнями было построено по поручению графа Чернышева, прежнего владельца. В разное время здесь находились городские органы управления, аптека и учебное заведение. А в последние 20 лет – историко-этнографический музей.

Наша ратуша грустно ветшала, теряя свою былую красоту, и требовала безотлагательной руки мастера. Как же приятно видеть ее сегодня вновь сияющей. Разрешите пригласить вас?

Реконструкция ратуши длилась 2 года. В обновленном зале первых гостей встречают костюмированные герои – чета Чернышовы. Графиня с радостью предлагает всем чаепитие, во время которого по достоинству можно оценить коллекцию антиквариата.

Если говорить о фондах музея, то сейчас они насчитывают более 20 тысяч экспонатов: от древности до наших дней.

Людмила Филюшкина, главный хранитель фондов Чечерского историко-этнографического музея:

Есть и иконопись – Бабичская иконописная школа. Иконы написаны нашими местными иконописцами. В археологии большие коллекции у нас в запасе. Будет открыт отдельный зал археологии.

Ремонтные работы в ратуше ввели в рамках государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Реставраторы максимально сохранили историко-культурные особенности. Полностью заменена кровля, восстановлены деревянные башни. Строители защитили фундамент и провели отделку фасада и помещений.

Анна Корольчук, корреспондент:

Здание увеличилось на 5 метров. Наверху реконструировали мансарду. Подняться на нее можно по такой винтовой лестнице и насладиться шикарной панорамой Чечерска.

Во время реставрации удалось исследовать подвальное помещение. Известно, что из ратуши в город вели подземные ходы. В результате проведенных работ ученые доподлинно установили их направление. Благодаря архитектурным решениям во время экскурсии гости могут вживую увидеть аутентичную кладку и буквально прикоснуться к двухвековой истории.

Людмила Филюшкина:

Здесь стены ратуши очень толстые, где-то в некоторых местах от метра до полутора. Ну а вот здесь оставили специально такой фрагмент кирпичной кладки еще XVIII века. Видите, в форме арки выложен кирпич, еще с того периода. Очень прочная кладка.

Еще до реконструкции чечерская ратуша входила в список самых посещаемых достопримечательностей региона. Теперь в достойном обрамлении она станет импульсом для дальнейшего развития туризма, одного из приоритетных векторов наступившей пятилетки.

Виталий Волов, турист:

Мы приехали из города Быхов Могилевской области. Нам интересна история, интересуемся, ездим в разные города. Здесь были лет 5 назад и просто хотели приехать сравнить. Вот сейчас здесь смотрим, радуемся.