Снег, азарт и валенки! Побывали на необычном чемпионате в Могилёве

1001-й способ согреться этой зимой, а заодно вспомнить традиции, весело и с пользой провести время. В Могилеве прошел необычный чемпионат, который в одночасье стал хитом социальных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И не удивительно, соревновались там не спринтеры и не лыжники, а метальщики валенок! Возраст, вес и размер обуви значения не имели. Зато понадобились меткость, удача, азарт, чтобы отправить валенок как можно дальше. Присоединились к чемпионату даже те, кто раньше никогда не видел снега, а о валенках и не слыхал. Не удержалась и наш корреспондент Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сегодня эта простая обувь превращается в настоящий спортивный снаряд. Каждый использует свою технику. Кто-то кидает из-за головы, кто-то с разворота. Но главное – отправить валенок в легендарный полет.

Премьера 2025 года настолько пришлась могилевчанам по душе, что в отдел спорта поступили многочисленные письма с просьбой превратить чемпионат в зимнюю традицию.

Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:

Самые младшие дети у нас – это до 10 лет. Мальчики и девочки метают отдельно, и валенок у них поменьше и полегче. Категория 11-17 лет – это юноши и девушки. Они метают уже такой взрослый валенок у нас, как и категория 18 лет и старше, мужчины и женщины. Они метают взрослый валенок 45-го размера. Чемпионат по метанию валенок прошел в Могилёве Соревнования с народным колоритом и спортивным азартом собрали 300 человек. Самому маленькому участнику было 2 года, самому опытному – за 60.