В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка

Как защитить ребенка от онлайн-угроз? Теме безопасности в цифровом пространстве посвятили открытую консультацию в детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов, каждый третий подросток проводит в интернете треть своей жизни. Кибербуллинг, мошенничество, воздействие опасного контента – самые острые проблемы, с которыми сталкивается подрастающее поколение в Сети. Нередко в Сеть попадают персональные данные, потому особое внимание защите прав ребенка. Созданием безопасного цифрового пространства озадачены десятки белорусских компаний. По мнению специалистов, это важная часть социальной ответственности бизнеса.

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

Конвенция о правах ребенка была подписана в 1989 году, 35 лет назад. Тогда еще не было цифровых технологий. Сегодня мы сталкиваемся с огромными вызовами в сфере цифровой безопасности, а также защиты прав детей. Участие молодых людей, их голоса очень важны, для того чтобы они могли повлиять на процесс принятия решений, которые касаются именно их.