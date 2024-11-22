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В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка

22 ноября 2024 08:21
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Как защитить ребенка от онлайн-угроз? Теме безопасности в цифровом пространстве посвятили открытую консультацию в детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка-2

По данным экспертов, каждый третий подросток проводит в интернете треть своей жизни. Кибербуллинг, мошенничество, воздействие опасного контента – самые острые проблемы, с которыми сталкивается подрастающее поколение в Сети. 

Нередко в Сеть попадают персональные данные, потому особое внимание защите прав ребенка. Созданием безопасного цифрового пространства озадачены десятки белорусских компаний. По мнению специалистов, это важная часть социальной ответственности бизнеса.

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка-4

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
Конвенция о правах ребенка была подписана в 1989 году, 35 лет назад. Тогда еще не было цифровых технологий. Сегодня мы сталкиваемся с огромными вызовами в сфере цифровой безопасности, а также защиты прав детей. Участие молодых людей, их голоса очень важны, для того чтобы они могли повлиять на процесс принятия решений, которые касаются именно их.

В детском технопарке поговорили о безопасности в цифровом пространстве для ребёнка-6

Александр Игнатчик, заместитель директора Национального детского технопарка:
Чем больше будет информированности подростков про современные коммуникативные технологии, использование современных гаджетов и технологий может приносить как добро, так и зло. И нужно понимать, где эта грань. Поэтому чем больше будет информации у подростков про различные вызовы современности, тем успешнее будет их жизнь.

Открытая консультация была организована ЮНИСЕФ в Беларуси. Главная цель встречи – научить детей быть более внимательными к своим действиям в онлайн-пространстве.

# Информационные технологии # Александр Игнатчик # Рустам Хайдаров

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