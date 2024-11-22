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Ким Чен Ын заявил об опасности разрушительной термоядерной войны

22 ноября 2024 08:21
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что обстановка на Корейском полуострове способна вылиться в «самую разрушительную термоядерную войну». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что стороны конфликта пребывают в состоянии острого противостояния, и в любой момент ситуация может обостриться. Он также уточнил, что в результате переговоров с США КНДР убеждена, что враждебная позиция Вашингтона остается неизменной.

Ким Чен Ын отметил, что США усиливают нажим, разворачивая стратегические средства и силы своих союзников, расширяя военные альянсы с использованием ядерного оружия, чтобы укрепить свое господство и сдержать растущую мощь КНДР.

# Международная политика # Ким Чен Ын

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