Ким Чен Ын заявил об опасности разрушительной термоядерной войны

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что обстановка на Корейском полуострове способна вылиться в «самую разрушительную термоядерную войну». Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что стороны конфликта пребывают в состоянии острого противостояния, и в любой момент ситуация может обостриться. Он также уточнил, что в результате переговоров с США КНДР убеждена, что враждебная позиция Вашингтона остается неизменной.

Ким Чен Ын отметил, что США усиливают нажим, разворачивая стратегические средства и силы своих союзников, расширяя военные альянсы с использованием ядерного оружия, чтобы укрепить свое господство и сдержать растущую мощь КНДР.