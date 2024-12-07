Пустовой: пандемия обнажила нас, она стала зеркалом, показавшим безобразие наших душ

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
«Орешник» в Беларуси, единый рынок электроэнергии в Союзном государстве и даже «Марафон единства» – всего этого могло бы и не быть, если бы лет 5 назад не было бы того непопулярного решения. Но сейчас маски сброшены. Даже в конгрессе США. Столпы американской демократии признали – мировая реакция на COVID была одной большой ошибкой. А выводы подкомитета по коронавирусной пандемии из Капитолия совпали с белорусской моделью поведения в эпоху пандемии страха. Ее не испугался только наш Президент.
О главном. Первом и смыслах. Политика без галстуков и купюр. Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Правду боятся, правду пытаются высмеять, правду пытаются испачкать, правду пытаются распять, запечатать камнем. С правдой воюют ракетами, технологиями и даже дизлайками. Но она звучит. Прорывается через флер всеобщего комфорта, рушит стены непонимания, и поднимается выше удобненького молчания. Правда прозвучала еще в 2020 году из уст Александра Лукашенко. Сначала его пытались купить рукопожатиями, потом запугать, вывести из игры, изолировать от мировой общественности. А нет.
Случайный, неудобный, нелегитимный, наш Президент пережил все эти клише, пережил, как правда переживает все испытания. И оказался правым. Выбрал стратегически верный путь. Что в середине 90-х для страны в целом, что в 2020 году в эпоху пандемии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, в одинаковых практически условиях живем, начала сворачивать производства. Вы видите, что происходит в экономике.
Когда Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки, я это определил как чрезвычайную недальновидность. Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса.
Закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно.
Президент Беларуси: когда Трамп объявил чрезвычайное положение в США, я это определил как недальновидность – подробности здесь.
Евгений Пустовой:
Мир будет другим. Ах, пандемия изменила нас. Нет, пандемия не изменила нас, пандемия обнажила нас. Она стала зеркалом, показавшим безобразие наших душ, трусость нашего нутра. Неужели потомки тех, кто брал Берлин, покорял космос и строил БАМ – настолько измельчали, что социально дистанцировались от дружбы и любви, верности и сострадания?
Подробности в видео.