Пустовой: пандемия обнажила нас, она стала зеркалом, показавшим безобразие наших душ

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

«Орешник» в Беларуси, единый рынок электроэнергии в Союзном государстве и даже «Марафон единства» – всего этого могло бы и не быть, если бы лет 5 назад не было бы того непопулярного решения. Но сейчас маски сброшены. Даже в конгрессе США. Столпы американской демократии признали – мировая реакция на COVID была одной большой ошибкой. А выводы подкомитета по коронавирусной пандемии из Капитолия совпали с белорусской моделью поведения в эпоху пандемии страха. Ее не испугался только наш Президент. О главном. Первом и смыслах. Политика без галстуков и купюр. Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Правду боятся, правду пытаются высмеять, правду пытаются испачкать, правду пытаются распять, запечатать камнем. С правдой воюют ракетами, технологиями и даже дизлайками. Но она звучит. Прорывается через флер всеобщего комфорта, рушит стены непонимания, и поднимается выше удобненького молчания. Правда прозвучала еще в 2020 году из уст Александра Лукашенко. Сначала его пытались купить рукопожатиями, потом запугать, вывести из игры, изолировать от мировой общественности. А нет. Случайный, неудобный, нелегитимный, наш Президент пережил все эти клише, пережил, как правда переживает все испытания. И оказался правым. Выбрал стратегически верный путь. Что в середине 90-х для страны в целом, что в 2020 году в эпоху пандемии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, в одинаковых практически условиях живем, начала сворачивать производства. Вы видите, что происходит в экономике. Когда Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах Америки, я это определил как чрезвычайную недальновидность. Но Трамп как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно. Президент Беларуси: когда Трамп объявил чрезвычайное положение в США, я это определил как недальновидность – подробности здесь.