Пустовой: Олимпиада всегда была возможностью к примирению, а сейчас это старт войны добра со злом

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Мир сбросил не галстуки, мир сбросил маски. Окончательно. Иди и смотри. Это теперь и имя кинематографического воплощения Элема Климова о выходках высшей расы на наших землях, это теперь и о том, что мы должны увидеть. Увидеть то, к чему нас вели. В какую пропасть тянули. И в 2020-м, и в 1994-м. Всегда. После такой вакханалии нормальному человеку просто хочется отмыться. Наверное, помогут только святые воды Крещения Руси.

Вышел из отпуска, когда мир выводят из ума. Не на каком-нибудь богемном «Евровидении», а прям на самой что ни на есть мировой Олимпиаде. Кубертен отменен, высшие идеи спорта растоптаны мировым истеблишментом, как белорусские земли нацистами. Олимпийские игры всегда были возможностью к примирению. А сейчас превратились в старт войны добра со злом. Это вызов. Откровенный вызов. Это лицо западной цивилизации.

О главном. В смысле Первом и событиях недели с привкусом апокалипсиса. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Я всегда вижу и помогаю рассмотреть сакральное. А оно во всем. Большая геополитика, каждый ход гроссмейстеров большой шахматной доски начинается с малого. С детского сада, когда вместо Деда Мороза – Санта-Клаус. Со школы, когда английский трендовее Шамякина. С университета, когда вместо логики – западная пирамида посвящения в знания. Все начинается с малого. А заканчивается вот таким открытием Олимпиады. Избежать этого можно лишь одним способом. Сохранив себя. Нашу святость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только так можно сохранить свою идентичность – продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры – наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Вот в этих кадрах вся суть развития истории. И мирового выбора. Без преувеличений. Мирового выбора. Даже наши более или менее честные оппоненты признают. Первое – от нас не отстанут. Второе – предвыборный год будет знойным. Третье – несторонники Лукашенко выступают не конкретно против политического долгожителя и тяжеловеса Лукашенко, они выступают против созданной им модели развития. Вот она – Беларусь. А вот он – западный вектор.