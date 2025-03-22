К масштабной акции «Дай лесу новае жыццё» присоединились тысячи желающих по всей Беларуси

«Дай лесу новае жыццё» – к масштабной акции по восстановлению зеленого богатства Беларуси после прошлогоднего урагана подключились во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Год благоустройства и в преддверии 80-летия Великой Победы – наведение порядка на земле – задача особой важности.

Более 1,3 миллиона деревьев – и это только в Брестской области. Таковы ближайшие планы по восстановлению леса в юго-западной регионе. Сосна, дуб, береза и ольха – новые деревца пустят корни на площади около 400 гектаров. Самые большие объемы лесопосадок – на территории Пинского и Барановичского лесхозов. Включиться в работу по восстановлению деревьев могут все желающие белорусы.

Виталий Маркелов, лесничий Чернавчицкого лесничества Брестского лесхоза: Человек, который посадил хоть одно дерево, он никогда уже его не сломает просто от нечего делать, никогда не намусорит в этом же лесу. Будет относиться более уважительно к своему же труду.

Олег Коновалов, руководитель секретариата Брестского областного отделения белорусской партии «Белая Русь»:

Желающих очень много. Вообще активный труд сегодня, во-первых, это модно, во-вторых, полезно. Во всех районах Брестской области партийцы примут участие в этой акции. Ни один район не останется без участия. Нашу Синеокую называют «легкими Европы». И для того чтобы по-настоящему соответствовать этому высокому званию, я уверен, и проводится эта акция. И партийцы, как и многие другие общественники, принимают активнейшее участие в ее проведении.

Завершится масштабная акция «Дай лесу новае жыццё» 12 апреля. Для участия в ней необходимо обратиться в любой из лесхозов, где добровольцам предоставят необходимый инвентарь и посадочный материал.