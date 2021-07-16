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Почти всех пациентов он знает в лицо. Как живёт и работает лучший врач Беларуси из-под Мяделя?

16 июля 2021 14:44
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Новости Беларуси. Лучшим врачом страны стал доктор из Мядельского района. Заведующий Занарочской амбулатории Даниил Емельянович первый в номинации «Врач общей практики», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти всех пациентов он знает в лицо. Как живёт и работает лучший врач Беларуси из-под Мяделя?-1

Возглавляет сельскую амбулаторию он уже семь лет. Учреждение здравоохранения обслуживает более тысячи жителей. Под началом молодого врача пять сотрудников.

О буднях сельского медика в материале Ольги Шерсневой.

Почти всех пациентов он знает в лицо. Как живёт и работает лучший врач Беларуси из-под Мяделя?-4

Ольга Шерснева, корреспондент:
Прием больных, обслуживание пациентов по вызовам и огромная ответственность за жизнь каждого. Будни сельского доктора простыми не назовешь. Но в то же время это хороший стимул профессионально развиваться и осваивать новые методы врачебного дела.

Почти всех пациентов он знает в лицо. Как живёт и работает лучший врач Беларуси из-под Мяделя?-7

Родился Даниил Емельянович в Солигорске, но большую часть детства провел в Мядельском районе. Считает регион своей малой родиной. Поэтому когда после окончания Витебского медуниверситета приехал сюда по распределению, ни к чему привыкать не пришлось. Освоился быстро. Тем более что и жилищный вопрос решился – молодой специалист получил в агрогородке Занарочь квартиру. Каждый день – десятки пациентов, множество диагнозов и напряженный график. На обслуживании амбулатории более 1 200 жителей.

Почти всех пациентов он знает в лицо. Как живёт и работает лучший врач Беларуси из-под Мяделя?-10

Даниил Емельянович, заведующий Занарочской амбулатории Мядельской ЦРБ:
На данный момент я уже практически каждого из своих пациентов знаю в лицо, знаю их историю болезни, знаю их детей. Когда человек приходит ко мне на прием, я практически всегда со 100%-ной уверенностью знаю, с чем он пришел.

Шестидневный рабочий график специалиста не смущает. Уже несколько месяцев медработник приходит на помощь соседнему учреждению здравоохранения. Несколько дней в неделю специалист приезжает в Свирскую участковую больницу и принимает пациентов. Два месяца назад учреждение осталось без врача, молодой специалист ушла в декретный отпуск.

Подробности в видеоматериале.

# Врачи Беларуси # общество # Ольга Шерснёва # Даниил Емельянович # Марина Маргевич # Валентина Лысая # Анна Симанович # Тереса Шабловская # Фотофакт

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