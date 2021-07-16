Бобруйск принимает фестиваль «Вытокі». Всё завершится гала-концертом с участием известных белорусских артистов

Новости Беларуси. Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» продолжает путешествие по Беларуси. Масштабный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине и Мозыре. Нынешняя остановка – Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кульминация фестиваля в субботу (17 июля). На площадке у «Бобруйск-Арены» пройдет региональный олимпийский день. Все желающие смогут попробовать силы в спортивном квесте, а на главной сцене свое мастерство покажут юные вокалисты.