«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом 16 июля сообщил министр энергетики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 июля на первом энергоблоке станции сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор отключили от сети, а мощность реакторной установки снизили до 1 %. Это минимально контролируемый уровень. При этом электроснабжение потребителей не нарушалось.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Учитывая, что оборудование находилось в работе с большой температурой, турбогенератор находился при большой температуре работы, примерно 300 °C, поэтому необходимо сейчас время на расхолаживание, чтобы потом специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания аварийной защиты генератора и их устранению.