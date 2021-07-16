Прямой эфир

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС

16 июля 2021 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора. Об этом 16 июля сообщил министр энергетики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС -1

12 июля на первом энергоблоке станции сработала автоматическая защита генератора. Турбогенератор отключили от сети, а мощность реакторной установки снизили до 1 %. Это минимально контролируемый уровень. При этом электроснабжение потребителей не нарушалось.

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС -4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Учитывая, что оборудование находилось в работе с большой температурой, турбогенератор находился при большой температуре работы, примерно 300 °C, поэтому необходимо сейчас время на расхолаживание, чтобы потом специалисты могли приступить к выяснению причин срабатывания аварийной защиты генератора и их устранению.

«Необходимо время на расхолаживание». Виктор Каранкевич рассказал, что происходит на первом энергоблоке БелАЭС -7

После этого в несколько этапов проведут детальную диагностику всех технологических систем и узлов турбогенератора. По завершении работ блок снова включат в работу.

# АЭС в Беларуси # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?
16 июля 2021 12:10

Влияет ли возраст родителей на способности ребёнка и у кого чаще рождаются вундеркинды?

С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский
16 июля 2021 12:02

С пелёнок или в школе? Когда лучше всего начинать учить английский

Подготовка к школе: сколько нужно заниматься, чтобы у ребёнка не пропал интерес к учёбе?
16 июля 2021 11:54

Подготовка к школе: сколько нужно заниматься, чтобы у ребёнка не пропал интерес к учёбе?