«Мы заключили соглашение». БРСМ возьмёт шефство над мемориальным комплексом «Хатынь»

Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В этом году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году Беларусь будет отмечать 80-ю годовщину трагедии этой деревни. Потому сейчас мемориальный комплекс активно готовится к реконструкции и капитальному ремонту. Это, в первую очередь, дань уважения непокоренным героям и моральный долг белорусов.