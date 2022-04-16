«Мы заключили соглашение». БРСМ возьмёт шефство над мемориальным комплексом «Хатынь»

Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В этом году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году Беларусь будет отмечать 80-ю годовщину трагедии этой деревни. Потому сейчас мемориальный комплекс активно готовится к реконструкции и капитальному ремонту. Это, в первую очередь, дань уважения непокоренным героям и моральный долг белорусов.
В рядах озеленительного отряда немало молодежи. Именно студотряды БРСМ на Послании Президента в феврале вызвались заботиться о комплексе. Тогда глава государства поддержал идею объявить строительство нового музея Всебелорусской молодежной стройкой.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сегодня мы заключили соглашение вместе с государственным комплексом «Хатынь», которое скрепляет наши начинания в плане шефства над этим комплексом. Это не только строительство, это наведение порядка, это направление потоков наших ребят, студенческих отрядов, актива БРСМ, потому что мы понимаем, что именно в этот период времени, достаточно сложный и тяжелый, необходимо сплотиться вокруг наших национальных ценностей, вокруг исторической памяти, вокруг руководства нашей страны.
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