Пуск ракеты «СОЮЗ-2.1А» отложен – трансляция Роскосмоса
Все эти дни за подготовкой к полету на МКС первой белорусской женщины-космонавта следила наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сейчас, в самый ответственный момент, команда СТВ находится в эпицентре событий на космодроме Байконур.
Нашему коллеге Константину Герцеву предстоит впервые в истории белорусского телевидения в прямом эфире комментировать и показывать старт корабля «Союз МС-25».
Константин Герцев, корреспондент:
Хочу сразу предупредить, находясь в этом действительно священном месте – космодроме Байконур – буду исключительно употреблять слово крайний, а не последний. Окружение космонавтов все-таки заставляет соответствовать требованию и этому уровню. Сейчас мы находимся в 1 400 метрах от ракеты-носителя – это минимальное безопасное расстояние. И вдвойне приятно констатировать, что еще одна миссия Президента Лукашенко подходит к своей кульминации – белорусы идут в космос. Первая гражданка в истории независимой Беларуси отправляется на Международную космическую станцию. Полгода тренировок в легендарном Звездном городке.
На наших глазах первое в истории независимой Беларуси наша соотечественница Марина Василевская отправляется на орбиту, чтобы приступить к своим обязанностям на МКС. Запланировано 8 экспериментов по заказу НАН – от биологии и физиологии до технических моментов. Она будет их проводить под руководством командира Олега Новицкого. В кадре экипажа есть небольшая игрушка – котенок Гав. Он станет индикатором невесомости.
Как сообщается, пуск ракеты отменен.