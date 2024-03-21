Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии обсудили в БГУ

Мир на глобальном и региональном уровнях проходит через сложный процесс трансформации. Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии в современных реалиях обсудили в Белорусском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мир на глобальном и региональном уровнях проходит через сложный процесс трансформации. Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии в современных реалиях обсудили в Белорусском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смена мироустройства – это определенный вызов, в том числе и для нашей страны. Однако в период жесткого санкционного давления со стороны Запада для нас открываются новые возможности, подчеркивают эксперты. Так, Беларусь выходит на новые рынки стран дальней дуги, налаживаются отношения с государствами Латинской Америки, Азии и Африки.
Вопросы экономического, политического и социально-гуманитарного сотрудничества стали ключевыми на конференции. В докладах прозвучали конкретные предложения, которые можно использовать на практике в дипломатической деятельности в целях укрепления международных связей. Они помогут в содействии экономическому росту и гармоничному социальному развитию нашей страны.
Игорь Авласенко, доцент кафедры международных отношений ФМО БГУ:
Структура многополярного мира является наиболее сбалансированной. Более того, в сотрудничестве с нашими партнерами, стратегическим партнером Российской Федерацией мы в наиболее полной мере можем реализовать наш потенциал. Научно-технологический потенциал, экономический, потенциал социального развития. Поэтому дальнейшее продвижение мира в сторону многополярности отвечает нашим белорусским национальным интересам. И мы надеемся, что это будет способствовать более динамичному налаживанию связи с нашими партнерами за рубежом.
Участниками форума стали преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и специалисты в области международных отношений, дипломатической и консульской службы Беларуси и России. По итогам конференции подготовят сборник научных материалов, который разместят в электронной библиотеке БГУ.