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Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии обсудили в БГУ

21 марта 2024 11:19
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Мир на глобальном и региональном уровнях проходит через сложный процесс трансформации. Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии в современных реалиях обсудили в Белорусском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии обсудили в БГУ-1

Смена мироустройства – это определенный вызов, в том числе и для нашей страны. Однако в период жесткого санкционного давления со стороны Запада для нас открываются новые возможности, подчеркивают эксперты. Так, Беларусь выходит на новые рынки стран дальней дуги, налаживаются отношения с государствами Латинской Америки, Азии и Африки.

Вопросы экономического, политического и социально-гуманитарного сотрудничества стали ключевыми на конференции. В докладах прозвучали конкретные предложения, которые можно использовать на практике в дипломатической деятельности в целях укрепления международных связей. Они помогут в содействии экономическому росту и гармоничному социальному развитию нашей страны.

Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии обсудили в БГУ-4

Игорь Авласенко, доцент кафедры международных отношений ФМО БГУ:
Структура многополярного мира является наиболее сбалансированной. Более того, в сотрудничестве с нашими партнерами, стратегическим партнером Российской Федерацией мы в наиболее полной мере можем реализовать наш потенциал. Научно-технологический потенциал, экономический, потенциал социального развития. Поэтому дальнейшее продвижение мира в сторону многополярности отвечает нашим белорусским национальным интересам. И мы надеемся, что это будет способствовать более динамичному налаживанию связи с нашими партнерами за рубежом.

Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии обсудили в БГУ-7

Участниками форума стали преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и специалисты в области международных отношений, дипломатической и консульской службы Беларуси и России. По итогам конференции подготовят сборник научных материалов, который разместят в электронной библиотеке БГУ.

# Международное сотрудничество # общество

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