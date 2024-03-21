Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии обсудили в БГУ

Мир на глобальном и региональном уровнях проходит через сложный процесс трансформации. Актуальные вопросы развития белорусской дипломатии в современных реалиях обсудили в Белорусском госуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смена мироустройства – это определенный вызов, в том числе и для нашей страны. Однако в период жесткого санкционного давления со стороны Запада для нас открываются новые возможности, подчеркивают эксперты. Так, Беларусь выходит на новые рынки стран дальней дуги, налаживаются отношения с государствами Латинской Америки, Азии и Африки.

Вопросы экономического, политического и социально-гуманитарного сотрудничества стали ключевыми на конференции. В докладах прозвучали конкретные предложения, которые можно использовать на практике в дипломатической деятельности в целях укрепления международных связей. Они помогут в содействии экономическому росту и гармоничному социальному развитию нашей страны.