«Реклама и маркетинг». Как продвинуть бренд одежды?

Ирина Ильинская, стилист, имиджмейкер, руководитель школы стилистики в Минске:

На самом деле, маркетинг сегодня имеет очень важное значение. Я бы даже сказала, что, наверное, более важное значение, чем сама вещь. Потому что какая бы она прекрасная, качественная ни была, если она лежит или висит тихонечко в магазине, ее никто не видит, то смысла в ней абсолютно нет. Поэтому сегодня реклама – это наше все. Реклама должна быть многоуровневая. Во-первых, конечно же, в Instagram особенно вещи крупных предприятий, фабричные вещи. Не все осознают важность Instagram, потому что сейчас на постсоветском пространстве и в нашей стране самая главная площадка по продаже одежды, обуви, украшений, аксессуаров – это Instagram. Не все осознают важность ведения аккаунтов – какие картинки лучше выкладывать, какие продающие, какие непродающие. Какая модель – есть продающая, есть непродающая. Для этого можно нанимать специальных специалистов. Это важно на самом деле, потому что очень многие женщины, я бы даже сказала, наверное, 70 % покупают и знакомятся с брендами через Instagram. Также кроме Instagram есть другие способы продвижения – через инфлюэнсеров и модных блогеров. То есть известным людям либо просто модным девушкам, у которых большое количество подписчиков в Instagram, предлагается эта одежда, приглашаются они в магазины. Мне кажется, большой минус то, что белорусские крупные предприятия практически не пользуются этим.

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