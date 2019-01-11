Пушистый спасатель: в Щучинском районе кошка предупредила хозяина о пожаре

Новости Беларуси. Необычная история спасения, которая произошла в деревне Корсаки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворовая кошка Мурка предупредила человека о пожаре.

Поздно вечером хозяин дома проснулся от того, что кошка царапает ему лицо. Он хотел было разозлиться на питомца, но увидел дым в комнате. На пожар прибежала и соседка, которая вызвала спасателей.