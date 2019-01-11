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Пушистый спасатель: в Щучинском районе кошка предупредила хозяина о пожаре

11 января 2019 07:06
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Новости Беларуси. Необычная история спасения, которая произошла в деревне Корсаки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворовая кошка Мурка предупредила человека о пожаре.

Пушистый спасатель: в Щучинском районе кошка предупредила хозяина о пожаре-1

Поздно вечером хозяин дома проснулся от того, что кошка царапает ему лицо. Он хотел было разозлиться на питомца, но увидел дым в комнате. На пожар прибежала и соседка, которая вызвала спасателей.

Пушистый спасатель: в Щучинском районе кошка предупредила хозяина о пожаре-4

В итоге в огне никто из людей и животных не пострадал, а кошка Мурка теперь стала местной знаменитостью.

Пушистый спасатель: в Щучинском районе кошка предупредила хозяина о пожаре-7

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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