Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок

Новости Беларуси. Заказчики и генподрядчики должны больше внимания уделять порядку на стройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Заказчики и генподрядчики должны больше внимания уделять порядку на стройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведь от этого зависит не только качество работ, но и безопасность людей, их жизни. Только в 2018 году тяжелые травмы на своих рабочих местах получили 30 строителей, 6 – погибли. 18 раз спасатели выезжали на тушение пожаров.
Трагедий можно было избежать, если бы соблюдались элементарные требования к организации стройки.
Александр Шикуть, заместитель начальника управления МЧС Беларуси:
Основные решения этой проблемы – это соблюдение требований пожарной безопасности на объектах строительства и непосредственно усиление ответственности разработчиков проектной документации, авторского надзора и технадзора.
В Беларуси за 2018 год было проверено около 7-ми тысяч строительных площадок. И в подавляющем большинстве случаев обнаружены нарушения.