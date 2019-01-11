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Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок

11 января 2019 06:41
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Новости Беларуси. Заказчики и генподрядчики должны больше внимания уделять порядку на стройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок -1

Ведь от этого зависит не только качество работ, но и безопасность людей, их жизни. Только в 2018 году тяжелые травмы на своих рабочих местах получили 30 строителей, 6 – погибли. 18 раз спасатели выезжали на тушение пожаров.

Трагедий можно было избежать, если бы соблюдались элементарные требования к организации стройки.

Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок -4

Александр Шикуть, заместитель начальника управления МЧС Беларуси:
Основные решения этой проблемы – это соблюдение требований пожарной безопасности на объектах строительства и непосредственно усиление ответственности разработчиков проектной документации, авторского надзора и технадзора.

Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок -7

В Беларуси за 2018 год было проверено около 7-ми тысяч строительных площадок. И в подавляющем большинстве случаев обнаружены нарушения.

# Правила безопасности # общество # Фотофакт

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