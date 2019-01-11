Минстройархитектуры: заказчики должны уделять больше внимания состоянию стройплощадок

Новости Беларуси. Заказчики и генподрядчики должны больше внимания уделять порядку на стройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь от этого зависит не только качество работ, но и безопасность людей, их жизни. Только в 2018 году тяжелые травмы на своих рабочих местах получили 30 строителей, 6 – погибли. 18 раз спасатели выезжали на тушение пожаров.

Трагедий можно было избежать, если бы соблюдались элементарные требования к организации стройки.