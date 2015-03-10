Пуховичский отдел Следственного комитета Республики Беларусь признан лучшим в Минской области в своей категории

Новости Беларуси. Пуховичский отдел Следственного комитета Республики Беларусь признан лучшим в области в своей категории. 2014 год для сотрудников отдела стал сложным. Было расследовано более 1,5 тысяч уголовных дел — это большая нагрузка, в том числе и на каждого следователя. Незаконный оборот наркотиков, кражи, дорожно-транспортные преступления — основные правонарушения. Сказывается специфика района: на территории расположено большое количество дачных кооперативов, в весенне-летний период население увеличивается вдвое, а то и втрое, что и отражается на криминальной статистике.

Благодаря профессионализму и самопреданности сотрудников пуховичским отделом достигнуты положительные результаты работы. Ежегодно качество проведения следственных мероприятий повышается.

Напряженную службу несут не только мужчины. Женщины, кстати, составляют большую часть коллектива. Их работа также отмечена на высоком уровне. Почетной грамотой награждена Ольга Павлюкович. Лейтенант юстиции назван лучшим следователем районного отдела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.