Должна ли женщина быть сильной?

Совсем недавно, поздравляя женщин с 8 Марта, мы желали им не ждать подарков от судьбы и от мужчин, а всего в жизни добиваться самим. Сегодня такие женщины вызывают сочувствие. Где чаще женщины становятся счастливыми: дома или на работе?

Награждая человека талантом, судьба взыскивает с него по особому счету. Так случилось и с нашей героиней. Девушка с нежным именем Анастасия и с закрепившемся прозвищем Бодрая. Насте 21 год, она учится в художественном училище, подает большие надежды, удачно выходит замуж, на свет появляется сын Даниил. Но насладиться материнством Настя так и не успела. Спустя всего месяц — тяжелая болезнь. Острый лимфобластный лейкоз развивался стремительно. Родные стучались во все двери с просьбой собрать средства на лечение Насти за границей, так как возможности отечественной медицины оказались для нее исчерпаны. Спустя полгода Настя улетела в израильскую клинику. За это время из пышущей здоровьем красавицы она превратилась в едва ли не в старушку на инвалидной коляске. Настя много раз была на грани. Как сама вспоминает, только какая-то внутренняя сила заставляла ее держаться, бороться, возвращаться. Именно благодаря этой силе Настя сумела победить болезнь. Постепенно, пройдя многие трудности, она не только стала как прежде, но Настя стала еще лучше. За короткое время вернулась к занятиям живописью, окончила училище, поступила в Академию искусств, восстановилась на работе, к привычным увлечениям добавились новые. И была сильной. Как ни странно, со временем Настя превратилась в заложницу собственной силы. Муж ушел почти сразу, в общении с родными, непонимание, на работе Настя со своим обостренным чувством справедливости тоже перестала нравиться начальству. Парадокс: больную и несчастную ее готовы были жалеть, помогать, но сильную Настю выдержать с собой непросто. Тем не менее Настя не сдается. И шутит, что так Вселенная расчищает пространство для счастья. Чтобы удержать свое счастье в руках, нужно быть сильной. Разве не так?

Анастасия Петрова-Галцевич:

На сегодняшний день я чувствую себя абсолютно счастливым человеком. В первую очередь я мама. Это, наверное, самое большое достижение для любой женщины. На профессиональном поприще я считаю, что я тоже состоялась.

В какой-то момент мне хотелось, чтобы все закончилось, мне было все равно каким образом.

Я не могу сказать, что жизнь пошла под откос. Скорее всего, это был хороший пинок для нового старта.

Действительно ли становится больше сильных женщин в Беларуси и в мире?

Лилия Ахремчик, психолог, коуч:

Надо определиться все-таки с термином. Что такое сильная женщина? Что такое слабая женщина? О чем мы говорим?

Женщина, которая живет только интересами и жизнью мужа — это «слабая» женщина. Сильная (по совету Анастасии) — та женщина, которая абсолютно все проблемы не выплескивает на мужа, делится с семьей, сама предпочитает что-то решать.

Лилия Ахремчик:

Сила человека в том, чтобы подниматься. Каждый может упасть, но сильный поднимется, слабый будет лежать.

Владимир Максимков, режиссёр, телепродюсер:

Наши люди, кстати, независимо от пола, предпочитают не решать проблемы, а скрываться от них. Меня другое немножко задело. Изначальный посыл: сильная женщина не живет интересами мужа, она живет сама своими интересами. Жить интересами другого человека — это правильно. Причем тут сила?! Сила человека в том, чтобы жить интересами другого человека, а вы начинаете доказывать, что вы сильные, потому что вы сами все решите и мужчины вам вообще не нужны. В чем тут сила?! Это самая страшная слабость.

Лилия Ахремчик:

Опять же стоит разделить, что значит жить интересами другого? Знать, чем занимается твой партнер, муж — это одно. Но полностью отказаться от себя и жить только его жизнью — это другое. Это уже зависимые отношения в семье, это не на благо ни мужу, ни жене. Это никогда не приводит к счастью семейному на самом деле.

Павел Панько, психолог, коуч:

Позвольте не согласиться с этим утверждением. Дело в том, что само понятие слова «замужем» (за мужем), то есть женщина изначально по своей социальной роли должны быть за мужчиной. Мужчина — лидер, хозяин. Мужчины и женщины разные: физически, физиологически, психологически, у них разное поведение, разный способ мышления. Независимость сегодняшних женщин обусловлена, прежде всего, сытым нашим существованием. Сейчас не нужно полоскать белье в проруби, надо нажать на кнопочку, не надо носить воду из колодца, чтобы разогревать ее в печи, наколов дрова. Если ситуация изменится сейчас, женщина тут же вспомнит о своей подчиненной роли, захочет снова быть слабой, чтобы ее защищали, оберегали. А это смешение ролей, этот матриархальный перекос, который сейчас произошел в обществе, он на самом деле и приводит к серьезнейшим общественным проблемам.

Должна ли быть женщина сильной?

Столичные мужчины:

— Сильные женщины сразу «съедают», как в диком мире самка каракурта. Женщины не должны быть сильными, они должны быть нежные и добрые.

— Не каждый мужчина может быть с сильной женщиной, может быть, поэтому сложности возникают. Сильные женщины нужны и им нужно помогать, в некоторых моментах нужно поддержать сильную женщину, чтобы она оставалась сильной или чтобы она почувствовала иногда себя слабой.

— Всегда нужно помнить, что сила женщины заключена в ее слабости.

— По природе женщины в любом случае сильнее мужчины. Мужчина, как маленький ребенок, за которым постоянно нужен уход и досмотр.

— Одно другому не мешает. Поэтому я согласен на оба варианта: чтобы была слабость в сильном теле.

— Главное, чтобы любили друг друга.

— Сильная женщина в некотором смысле подразумевает слово стерва, а стерва всегда нравилась мужчинам. Поэтому если все это в разумных пределах, то ради Бога.

Владимир Максимков, режиссёр, телепродюсер:

Женщина должна устраивать. Сильная, слабая, блондинка, брюнетка, рыжая — она должна устраивать.