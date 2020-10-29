Наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Статистика за 29 октября

Новости Беларуси. Увеличение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Беларуси. На фоне европейских стран траектория растет не так стремительно, ситуация остается контролируемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Увеличение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Беларуси. На фоне европейских стран траектория растет не так стремительно, ситуация остается контролируемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем эпидемиологи еще раз напоминают об опасности вируса и призывают не пренебрегать элементарными мерами безопасности – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и чаще мыть руки.
Ранее Минздрав заявлял о готовности к любому варианту развития событий. В стране сформирован запас средств индивидуальной защиты, подготовлен коечный фонд. Немаловажно, что есть и опыт борьбы. Но сейчас многое зависит и от нас самих. Конечно, особое внимание – пожилым людям. В этот период они по-прежнему остаются в зоне высокого риска.
Как сообщает профильное ведомство, к этому дню в Беларуси выздоровели и выписаны 85 тысяч 332 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. С положительным тестом зарегистрированы 96 тысяч 529. Всего таких исследований уже проведено свыше 2 миллионов 444 тысяч. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 973 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.