Наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Статистика за 29 октября

Новости Беларуси. Увеличение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Беларуси. На фоне европейских стран траектория растет не так стремительно, ситуация остается контролируемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем эпидемиологи еще раз напоминают об опасности вируса и призывают не пренебрегать элементарными мерами безопасности – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и чаще мыть руки.

Ранее Минздрав заявлял о готовности к любому варианту развития событий. В стране сформирован запас средств индивидуальной защиты, подготовлен коечный фонд. Немаловажно, что есть и опыт борьбы. Но сейчас многое зависит и от нас самих. Конечно, особое внимание – пожилым людям. В этот период они по-прежнему остаются в зоне высокого риска.