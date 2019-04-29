«Птичь со следами мазута». Жители агрогородков Прилуки и Атолино обратились на СТВ, чтобы решить проблему с грязными стоками

Новости Беларуси. Экологическая проблема под Минском. Жителей агрогородков Прилуки и Атолино волнует «вопрос с душком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местность подтапливает из канализации. Люди уверены, что именно из-за этого в реке Птичь гибнет рыба, а вблизи родников покидают свои плотины бобры. За помощью неравнодушные люди обратились к нашему телеканалу. И, кстати, не впервые. Корреспонденты СТВ уже освещали эту проблему. К теме приходится возвращаться спустя шесть лет. Корреспондент Оксана Семашко отправилась на место и выяснила, что изменилось, а также какие вопросы требуют решения.

Мы сейчас с вами видим приток, который втекает в Птичь со следами мазута и еще каких-то непонятных примесей. Здесь раньше жили бобры. Сейчас, к сожалению, мы их давно уже не видим. Одинокие плотины на родниках и синяя мутная, с ржавым оттенком пленка. К такой воде здесь уже давно привыкли. Люди бьют тревогу, в отходах жизнедеятельности человека и бытовой химии утопают поля. Загрязненная почва не радует урожаем.

Оксана Семашко, СТВ:

Сейчас мы находимся в самом злосчастном месте агрогородка. По словам местных жителей, именно здесь загрязняют речку, тем самым отравляя жизнь. Сразу после нашего звонка для разбирательства сюда направили специальную комиссию. За безобразие, которое длится вот уже 20 лет, взялся отвечать водоканал Минского района. Люди жалуются на канализации и специфические «ароматы». Раньше просто вызывали аварийную службу, но терпение лопнуло – обратились во все инстанции.

Дмитрий Дрозд, директор ГП «Водоканал Минского района»:

Надо понимать, что любая система канализации подвержена каким-то сбоям в работе. Сюда, на эту площадку, идет сброс дождевой воды. Этот сток чистится и сбрасывается в пойму реки Птичь, что ошибочно воспринимается людьми за фекальные стоки.

Екатерина Полещук, начальник Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Здесь был установлен факт, что растекалось на территорию, в речку не попадало. Были выполнены замеры почвы, отбор почвы осуществлялся. Превышений нормативов содержания установлено не было. За нарушение правил эксплуатации по ст. 15.53 предусмотрено от 10 до 30 базовых величин на должностное лицо, до 500 базовых величин – на юридическое лицо.

На природоохранной территории за последние годы построили канализационную станцию. Работают новые системы фильтрации. Сейчас здесь занимаются выносом очистных сооружений и подключением к Минску. На их месте построят жилье и школу, также приведут в порядок криницу. Но это перспектива ближайших лет, а пока…