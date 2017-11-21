Птица из Красной книги: в Минске впервые зафиксировали длиннохвостую неясыть

Как сообщает «Зеленый портал» со ссылкой на директора «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александра Винчевского, первые фото птицы были плохого качества. Но когда орнитологам из Национальной академии наук прислали четкие снимки, то оказалось, что это длиннохвостая неясыть.

Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Этот вид птицы занесен в Красную книгу Беларуси с 1981 года.

Нежданный гость вчера заглянул в одну из минских квартир. Настоящую сову утром увидели в своём дворе жители многоэтажки на Грушевской. Мудрая птица осматривала окрестности, сидя на дереве, не скрываясь от изумлённых глаз. Жители и поделились с нами этими кадрами (подробности).