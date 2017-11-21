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Птица из Красной книги: в Минске впервые зафиксировали длиннохвостую неясыть

21 ноября 2017 16:29
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Новости Беларуси. 20 ноября в Минске впервые была зафиксирована длиннохвостая неясыть.

Об этом в социальных сетях сообщили сотрудники организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Как сообщает «Зеленый портал» со ссылкой на директора «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александра Винчевского, первые фото птицы были плохого качества. Но когда орнитологам из Национальной академии наук прислали четкие снимки, то оказалось, что это длиннохвостая неясыть.

Птица из Красной книги: в Минске впервые зафиксировали длиннохвостую неясыть-1

Фото: instagram.com/apb_birdlife_belarus

Прошлой зимой этот вид видели в Полоцке.

Александр Винчевский, директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны»:
Около Минска мест гнездования длиннохвостой неясыти нет. Ближайшим местом, которое знают орнитологи, является Березинский заповедник.

Птица из Красной книги: в Минске впервые зафиксировали длиннохвостую неясыть-4

Фото: instagram.com/apb_birdlife_belarus

Этот вид птицы занесен в Красную книгу Беларуси с 1981 года.

Нежданный гость вчера заглянул в одну из минских квартир. Настоящую сову утром увидели в своём дворе жители многоэтажки на Грушевской. Мудрая птица осматривала окрестности, сидя на дереве, не скрываясь от изумлённых глаз. Жители и поделились с нами этими кадрами (подробности).

# общество # Фотофакт # Птицы Беларуси # Александр Винчевский

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