К жителям многоэтажки на улице Грушевской прилетела в гости настоящая сова

Мудрая птица осматривала окрестности, сидя на дереве, не скрываясь от изумлённых глаз. Жители и поделились с нами этими кадрами. Ближе к обеду птица покинула насиженное место, улетев в неизвестном направлении. Кстати, в последнее время совы всё чаще стали появляться в городской черте. Сегодня в городе можно встретить сразу 5 видов этих птиц.