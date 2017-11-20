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К жителям многоэтажки на улице Грушевской прилетела в гости настоящая сова

20 ноября 2017 20:27
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Новости Беларуси. Пернатый гость. Настоящую сову утром увидели в своём дворе жители многоэтажки на Грушевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К жителям многоэтажки на улице Грушевской прилетела в гости настоящая сова -1

Мудрая птица осматривала окрестности, сидя на дереве, не скрываясь от изумлённых глаз. Жители и поделились с нами этими кадрами. Ближе к обеду птица покинула насиженное место, улетев в неизвестном направлении. Кстати, в последнее время совы всё чаще стали появляться в городской черте. Сегодня в городе можно встретить сразу 5 видов этих птиц. 

# общество # Фотофакт # Птицы Беларуси

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