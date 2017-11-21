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Видеофакт: в Могилев пришла зима

21 ноября 2017 11:13
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Новости Беларуси. В Могилев раньше календарной поры пришла зима. Ночью и утром в городе прошел снегопад. Выпало четверть месячной нормы снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока коммунальщики заняты уборкой городских улиц, пользователи соцсетей снимают зимнюю красоту на телефоны и выкладывают фото на своих страничках. Самый распространенный хэштег – «Вот и зима!»

Скоро должны появиться первые снеговики и снежные крепости. Горожане рады – не смену осенней серости пришла зимняя сказка. Вот только, учитывая переменчивость погоды, надолго ли?

# общество # снег

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