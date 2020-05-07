«Психологический дискомфорт водителя». И ещё 3 недостатка электромобилей

Александр Гранковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, ТЭК, транспорту и связи:

Если вернуться к самому электромобилю – это, действительно, сегодня реальное настоящее. Буквально ещё 15 лет назад мы могли судить об электромобиле только по некоторым материалам, которые мы могли получить с международных автосалонов с видом на какой-то концепт. Это сегодня массово выпускаемый серийный продукт. Безусловно, при всех плюсах электромобиля, тот, кто побывал за рулём, он всегда будет говорить, что это и плавность хода, это и динамика, это бесшумность, масса других ещё положительных факторов. Соответственно, и отсутствие, как такового, дорогого сервисного обслуживания силового агрегата.

Но есть и определённые недостатки, которые сегодня и отрицательно влияют на то, как потребитель относится к электромобилю. Это высокая стоимость – покупная стоимость автомобиля, и, безусловно, она определена высокой стоимостью самой батареи. В некоторых образцах она достигает 25-50% от стоимости. Второе – это, наверное, психологический дискомфорт водителя, который он испытывает, зная, что существует ограничение дистанции пробега на одной зарядке. Это приносит, естественно, определённый дискомфорт в вождении, но это, опять же, определено отсутствием инфраструктуры электрозаправочных станций, в том числе и, подчёркиваю, отсутствие сервиса, как такового, по обслуживанию электромобилей. Наверное, ещё немаловажный фактор – это то, что присутствует малый ассортимент самих автомобилей. Мы привыкли, если смотреть традиционно на автомобили, мы вправе выбирать любую модель – от класса А до класса Е, до класса F. Кто может позволить класс F. Поэтому присутствие малого ассортимента – оно тоже негативно играет в части перехода на электротранспорт.

Но думаю, что прогресс не стоит, и естественно, технологии, которые будут применяться при производстве батареи, соответственно, и при росте выпуска – это позитивно скажется на себестоимости выпуска самих батарей, и естественно, будет снижаться сама стоимость и батареи, соответственно, будет снижаться стоимость и электромобиля. И в случае паритета цен на автомобиль с ДВС и электромобиль – паритета цен, я думаю, что потребитель уже вправе самому определять, что же ему, всё-таки, покупать. Но и с учётом того, что, всё-таки, указ направлен на стимулирование использования электротранспорта, естественно, здесь ещё, наверное, мы не можем оценить ситуацию – какие условия создаст этот указ. Но думаю, что в общем объёме, конечно, количество электромобилей будет увеличиваться. И здесь меня беспокоит несколько другое, потому что отсутствие технологии утилизации батарей сегодня – она может создать условия, чтобы мы не превратились, наша страна не превратилась в такое кладбище электромобилей, с учётом того, что деградация батареи наступает после 5-8 лет эксплуатации и требует замены. Подчеркну, что это недешёвая операция. А так как вторичный рынок предрасполагает к последующей перепродаже, то чтобы на конце последний покупатель не столкнулся с ситуацией, когда он покупает дешёвый электромобиль, и требуется замена дорогостоящей батареи. Чтобы наши дворы не превратились в некоторые отстойники.