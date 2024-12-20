Белорусские предприятия готовятся удивлять гостей на крупной выставке в ОАЭ

Презентовать возможности экономики и промышленный потенциал. Белорусские предприятия готовятся удивлять гостей и потенциальных партнеров на крупной выставке в ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция будет гораздо шире по сравнению с прошлым годом. Это еще одно свидетельство того, что взаимодействие расширяется, а интерес к отечественной продукции растет. Главным импульсом к развитию сотрудничества и укреплению связей неизменно становятся контакты на высшем уровне. В эти дни с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах находится Александр Лукашенко.