Психолог: «Разговор родителей с детьми в день составляет примерно 2 минуты»

Новости Беларуси. Как воспитывать ребенка в эпоху гаджетов, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:

Ничего не заменит для любого ребёнка живого общения с родителями. А мы знаем, что реально разговор родителей с детьми в день составляет примерно 2 минуты.

Да, 2 минуты.

Выбросьте те вещи, которые – поел, поспал, сделал уроки. В среднем, 2 минуты. То есть, таких вопросов: «Как ты живёшь? Какие у тебя интересы?», – или просто чем-то заняться с ребёнком – на это, к сожалению, у родителей дела нет. И тогда на место родителей встаёт дорогой друг отсюда, из гаджета.

Почему нельзя полностью запрещать детям пользоваться гаджетами?