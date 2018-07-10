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10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»

10 июля 2018 07:54
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Новости Беларуси. За королевскую корону и главный титул сразятся восемь участниц из Беларуси, России, Армении и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»-1

«Путешествие на лайнере мечты» – именно так будет звучать тема финального представления. На сцене одного из концертных залов красавицы-студентки представят образы в матросских и национальных костюмах. А так же свою грацию и артистизм финалистки покажут в спортивном дефиле, посвященном II Европейским играм.

10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»-4

В самом финале шоу, конечно же, не обойдется и без выхода в вечерних нарядах. Все девушки уже прибыли в белорусскую столицу. За время подготовки к финалу участницы познакомились с культурой и традицией нашей страны, посетили Национальный олимпийский стадион «Динамо».

10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»-7

# Конкурс красоты # общество # Фотофакт

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