10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»

Новости Беларуси. За королевскую корону и главный титул сразятся восемь участниц из Беларуси, России, Армении и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Путешествие на лайнере мечты» – именно так будет звучать тема финального представления. На сцене одного из концертных залов красавицы-студентки представят образы в матросских и национальных костюмах. А так же свою грацию и артистизм финалистки покажут в спортивном дефиле, посвященном II Европейским играм.