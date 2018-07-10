Почему нельзя полностью запрещать детям пользоваться гаджетами?

Новости Беларуси. Как воспитывать ребенка в эпоху гаджетов, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:

Родители вправе определять – чем и что будет делать их ребёнок. В плане, когда это касается жизни, здоровья. С учётом того, что ребёнок ещё недееспособен.

И, если это не нарушает его прав.

Другое дело, что, конечно же, родители должны понимать, что лишая таких вещей, они, тем самым, условно говоря, инструментально задерживают развитие ребёнка. То есть, его сверстники, которые пользуются всеми этими вещами, уходят вперёд. И, естественно, это не значит, что он будет плохим человеком, но тогда какие-то инструменты у него будут в определённом дефиците, освоение будет несколько сложнее. Жёсткие запреты ничего не решат, нужно постепенно давать «воздух», люфт ребёнку в пользовании этими гаджетами, потому что это – тот инструмент, с помощью которого он будет царствовать в ХХІ веке.

Психолог: «Разговор родителей с детьми в день составляет примерно 2 минуты»