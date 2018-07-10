Прямой эфир

Почему нельзя полностью запрещать детям пользоваться гаджетами?

10 июля 2018 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как воспитывать ребенка в эпоху гаджетов, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Родители вправе определять – чем и что будет делать их ребёнок. В плане, когда это касается жизни, здоровья. С учётом того, что ребёнок ещё недееспособен.

И, если это не нарушает его прав.

Другое дело, что, конечно же, родители должны понимать, что лишая таких вещей, они, тем самым, условно говоря, инструментально задерживают развитие ребёнка. То есть, его сверстники, которые пользуются всеми этими вещами, уходят вперёд. И, естественно, это не значит, что он будет плохим человеком, но тогда какие-то инструменты у него будут в определённом дефиците, освоение будет несколько сложнее. Жёсткие запреты ничего не решат, нужно постепенно давать «воздух», люфт ребёнку в пользовании этими гаджетами, потому что это – тот инструмент, с помощью которого он будет царствовать в ХХІ веке.

Психолог: «Разговор родителей с детьми в день составляет примерно 2 минуты»

# Дети и родители # общество # Сергей Кручинин

Другие новости рубрики

Все новости
Психолог: «Разговор родителей с детьми в день составляет примерно 2 минуты»
10 июля 2018 14:22

Психолог: «Разговор родителей с детьми в день составляет примерно 2 минуты»

Мост через реку Можа соорудил сам за 12 дней: зачем нужны старейшины в деревнях?
10 июля 2018 08:00

Мост через реку Можа соорудил сам за 12 дней: зачем нужны старейшины в деревнях?

10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»
10 июля 2018 07:54

10 июля в Минске пройдет финал Международного конкурса «Королева Весна-2018»